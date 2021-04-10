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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 vakası sayısı 3 milyona yaklaştı

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 97 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 980 bin 413’e yükseldi.

Erbil Başay   | 10.04.2021
Almanya'da Kovid-19 vakası sayısı 3 milyona yaklaştı

Berlin

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 3 milyona yaklaştı.

Son 24 saatte 246 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 78 bin 249’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 661 bin 500’e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 120,6 olarak açıklandı.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 9 Nisan itibarıyla 12 milyon 670 bin 288 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 910 bin 308 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 17 milyon 580 bin 596 doz aşı uygulandı.

Eyaletlerin farklı uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi, 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

12 Nisan’da salgındaki durumu ele almak amacıyla Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları arasında düzenlenmesi planlanan toplantı iptal edilmişti.

Bunun yerine Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik yapılarak, ülke genelinde ortak kuralların geçerli olması ve hükümetin yetkilerinin artırılması planlıyor.

Böylelikle salgınla mücadelede eyaletlerin farklı uygulamalar yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Şimdiye kadar, Merkel ve eyalet başbakanlarının düzenlendiği toplantılarda, çeşitli tedbirler kararlaştırılmasına rağmen federal bir yapıya sahip Almanya’da eyaletler farklı uygulamalara gidebiliyordu.

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