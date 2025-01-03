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Dünya

Almanya'da havalimanlarındaki teknik arızalar nedeniyle yolcular sıkıntı yaşıyor

Almanya'da ülke genelindeki havalimanlarında yaşanan teknik arızalar nedeniyle yolcuların sıkıntı yaşadığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Almanya'da havalimanlarındaki teknik arızalar nedeniyle yolcular sıkıntı yaşıyor

Berlin

Bild gazetesinin Federal Polis'e dayandırdığı haberinde, havalimanlarındaki bilgisayar sistemlerinin çökmesi nedeniyle işlemlerin manuel olarak yapıldığı ve bunun da uzun kuyruklar oluşmasına neden olduğu ifade edildi.

Sistemin çökme gerekçesinin henüz bilinmediği ve düzeltilmesi için çalışıldığı belirtildi.

WDR televizyonu yayınında Düsseldorf Havalimanı'ndaki güvenlik alanlarındaki uzun kuyruklara dikkati çekerek, Schengen ülkelerinden olmayanların girişin şimdilik mümkün olmadığını aktardı.

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