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Dünya

İsrail saldırısında ayağını kaybeden Gazzeli doktor görevine devam ediyor

İsrail ordunsun saldırısında ayağını kaybeden Filistinli doktor Khaled Al-Saidi, ayağına protez ayak takılır takılmaz görev yaptığı Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hastalarını ve çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmıyor.

03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
İsrail saldırısında ayağını kaybeden Gazzeli doktor görevine devam ediyor

Deyr Balah
Filistinli doktor Saidi,"23 yıldan beri Aksa Şehitleri Hastanesindeki çocuk bölümünde görev yapıyorum. Kaldığımız bölgeye yapılan saldırıda sağ ayağımı kaybettim. Normalde şeker hastalığım da vardı, bundan dolayı iyileşmem zaman alıyordu. Ayağımda sık sık ağrılarım oluşuyordu. Ama bulunduğumuz durum ve çocuk hastalarının durumu bana tekrar hastaneye dönmem gerektiğini söyledi. Bende protez ayağım takıldıktan sonra hemen çocuk bölümünde görevime başladım." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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