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Dünya

Almanya'da binlerce kişi Afganistan'da tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini istedi

Almanya'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi, Afganistan'da hayatları tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini talep etti.

Erbil Başay   | 17.08.2021
Almanya'da binlerce kişi Afganistan'da tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini istedi Fotoğraf: Erbil Başay / AA

Berlin

Seebrücke inisiyatifi tarafından başkent Berlin'de Federal Meclis'in önünde düzenlenen gösteriye 2 binden fazla kişi katıldı.

Göstericiler "Afganistan güvenli değil", "Hava köprüsü şimdi", "Yerimiz var", "Afganları öldürmeyi durdurun" ve "Afganlara yardım edin" yazılı pankartlar ve döviziler taşıdı.

"Sığınmacılar hoş geldi", "Hava köprüsünü başlatın daha fazla beklemeyin" ve "Sınırları kaldırın, sınır dışı edilmeleri durdurun" sloganlarının atıldığı gösteriye çok sayıda Afgan da katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda Afganistan'da hayatları tehlikede olanların ülkelerinde bürokrasi uygulanmadan güvenli şekilde tahliye edilmesi ve Almanya'da bulunan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmemesi talep edildi.

Gösterilerin Bochum, Köln, Leipzig gibi çok sayıda kentte de düzenlendiği bildirildi.

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