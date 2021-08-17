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Dünya

Fransa'nın güneyindeki orman yangını halen kontrol altına alınamadı

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde Maures Masifi'nde çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadı.

Alaattin Doğru   | 17.08.2021
Fransa'nın güneyindeki orman yangını halen kontrol altına alınamadı

Paris


Ülkenin güneyindeki A57 otoyolu kenarındaki Gonfaron kasabası yakınlarında dün akşam çıkan yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle güneye doğru ilerleyerek yaklaşık 7 bin hektarlık alana yayıldı.

900 itfaiye ekibinin, 8 uçak ve 2 helikopterin mücadele ettiği alevler nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan en az 7 bin kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edildi.

Alevler 100'den fazla eve zarar verirken; 3 kişi hafif yaralandı, 19 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.

Cumhurbaşkanı Macron, yangın bölgesinde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgeye giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e eşlik etti.

Macron, yangında can kaybı olmadığını ifade ederek, "En kötüsünden kurtulduk." dedi.

Var bölgesindeki yangın, "Fransa'da bu yaz çıkan en büyük yangın" oldu.

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