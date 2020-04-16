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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşı sayısı 67 oldu.

Cüneyt Karadağ   | 16.04.2020
Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Münih, Stuttgart ve Baden Baden bölgelerinde 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 67'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 133 bin 500'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 579'a çıktı.

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