Euro
7.54
Dolar
6.91
BIST 100
95,854.92
Altın
1,723.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti. 

Muhammed Emin Canik   | 16.04.2020
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1736'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 3 bin 58 artarak 25 bin 262'ye yükseldi. 

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor. 

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkanı Trump: Veriler vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor
Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
Almanya'da 5 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ABD'den Çin'e şeffaflık mesajı

Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak