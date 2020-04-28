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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da 10 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da, son 24 saatte 10 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 28.04.2020
Almanya'da 10 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 123'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı.

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