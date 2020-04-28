Euro
7.59
Dolar
7.00
BIST 100
101,305.60
Altın
1,702.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılan temizlik ürünlerinden zehirlenmelerde artış

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan temizlik malzemesi ve dezenfektan nedeniyle evde zehirlenmelerin arttığı bildirildi.

Islam Doğru   | 28.04.2020
ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılan temizlik ürünlerinden zehirlenmelerde artış

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

CNN'de yer alan haberde, Ulusal Başkent Zehir Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Kelly Johnson-Arbor, 31 Mart'tan bu yana dezenfektan ürünlerle zehirlenme vakalarına ilişkin aramaların yüzde 100 arttığını kaydetti.

Johnson-Arbor, Amerikalıların Kovid-19 salgınına karşı evlerini dezenfekte etmek için ilave çaba sarf ettiğini belirterek "Bu aramaların çoğu temizlik malzemesinin kullanımındaki artıştan kaynaklı." ifadesini kullandı.

Temizlik ve dezenfektan ürünlerin kimyasal toksik karışımlar içerdiğine dikkat çeken Johnson-Arbor, market raflarındaki ürünlerin çocuklar için tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

En çok çocuklar etkileniyor

ABD Hastalık Önleme ve Korunma Merkezleri (CDC) internet sitesinde paylaşılan verilere de yer verilen haberde, zehirlenme aramalarının çoğunun çocuklarla ilgili olduğunun altı çizildi.

Ocak-Mart 2020 arasında yapılan aramaların yüzde 35,7'sinin 0-5 yaş arası çocukların temizlik ve dezenfektan ürünlerinden etkilenmesiyle ilgili olduğuna dikkat çekildi.

CDC'nin internet sitesinde de ülke genelinde her gün 0-19 yaş arası 300'den fazla çocuğun zehirlenme nedeniyle acil servise kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Konseyi ülkeleri Kovid-19'la koordineli mücadele edecek
Konya'daki cezaevinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi
Fransa Başbakanı Philippe: 2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak
Almanya'da 10 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılan temizlik ürünlerinden zehirlenmelerde artış

Benzer haberler

Çavuşoğlu, Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

Çavuşoğlu, Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

İran, ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme planına karşı BMGK üyelerinden destek istedi

Türk Konseyi ülkeleri Kovid-19'la koordineli mücadele edecek

Konya'daki cezaevinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi

Konya'daki cezaevinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 55 kişi hastaneye sevk edildi
Gazze'deki belediyelerden Kovid-19 ile mücadelelerine destek çağrısı

Gazze'deki belediyelerden Kovid-19 ile mücadelelerine destek çağrısı
ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılan temizlik ürünlerinden zehirlenmelerde artış

ABD'de Kovid-19'a karşı kullanılan temizlik ürünlerinden zehirlenmelerde artış