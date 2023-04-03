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Dünya

Almanya yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebilir

Alman hükümetinin Kişisel Verilerin Korumasından ve Bilgi Özgürlüğünden Sorumlu Görevlisi Ulrich Kelber, veri güvenliği endişeleri nedeniyle prensip olarak gerekirse yapay zekaya dayalı sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebileceklerini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Almanya yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebilir

Berlin

Kelber, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a yaptığı açıklamada, Almanya’nın veri güvenliği endişeleriyle Microsoft tarafından mali açıdan desteklenen ChatGPT'yi engelleyerek İtalya'nın izinden gidebileceğine işaret etti.

Ulrich Kelber, "Prensip olarak Almanya'da da böyle bir eylem mümkün." ifadesini kullanarak, ABD merkezli OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'yi engellemenin eyaletlerin yetki alanına gireceğini belirtti.

Almanya'nın yasağı konusunda İtalya'dan daha fazla bilgi talep ettiğini bildiren Kelber, Almanya’nın olası ChatGPT’ı engelleme planı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

İtalya Verileri Koruma Ajansı, 1 Nisan’da, İtalyan kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı şekilde topladığını belirterek, ChatGPT'ye İtalya'nın gizlilik standart ve düzenlemelerindeki gereklilikleri karşılayana dek erişimin geçici olarak engellendiğini bildirmişti.

ChatGPT'ye yönelik soruşturma başlatan İtalyan ajansı ayrıca, verilerin toplanma usulüne yönelik kullanıcılara bilgi verilmemesini de ihlaller arasında göstermişti.

Böylece İtalya, yapay zeka tarafından desteklenen bir chatbot'a karşı harekete geçen ilk Batılı ülke olmuştu.

Öte yandan, Fransa ve İrlanda'daki verilerin korunmasından sorumlu yetkililer, bulgularını tartışmak için İtalya Verileri Koruma Ajansı ile iletişime geçtiklerini açıkladılar.

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