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Dünya

İtalya'da meşru müdafaa hakkı genişletildi

İtalya, AB ülkeleri arasında en geniş meşru müdafaa hakkına sahip ülke oldu.

Şenhan Bolelli   | 28.03.2019
İtalya'da meşru müdafaa hakkı genişletildi

Madrid

İtalya'da sağ görüşlü siyasi partilerin inisiyatifiyle hazırlanan meşru müdafaa hakkını genişleten tasarı, Senato'daki oylamada kabul edilerek yasalaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında İtalya'ya en geniş meşru müdafaa hakkını getiren, Senato'da yapılan son oylamada 201 "evet", 38 "hayır" ve 6 "çekimser" oyla yasalaşan tasarıyla getirilen düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

"Savunma her zaman meşrudur." ifadesinin kullanıldığı yasa gereği İtalya'da ev, restoran, dükkan sahiplerine ev veya iş yerlerine giren silahsız hırsıza ateş etme hakkı tanınırken hırsızın peşinden gitme veya suçluyu hareketsiz hale getirdikten sonra ateş etme hakkı vermiyor.

Yasanın en büyük savunucularından olan, aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Silah dağıtmıyoruz, vahşi Batı'yı meşrulaştırmıyoruz. Bugünden itibaren suçlular İtalya'da bir soyguncu olmanın daha zor olduğunu biliyor. Soygunculuk artık daha tehlikeli bir iş. İtalyanlar için çok güzel bir gün." diye konuştu.

Yasayı sert dille eleştiren ve "Birinin silah satın alıp kendini savunması fikri, vahşi Batı'dan geliyor." diyen ana muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti Genel Sekreteri Nicola Zingaretti de "İtalya'nın böyle bir yasaya ihtiyacının olmadığını, bunun sorumsuzca ve vatandaşlarını savunamayan hükümet tarafından güçlü bir lobiye iyilik yapmak için çıkarıldığını" savundu.

İtalya'da ruhsatlı yaklaşık 8 milyon silah bulunuyor.

Diğer yandan, İspanya'da ilk defa genel seçimlere katılacak aşırı sağ görüşlü Vox Partisi de İtalya'daki meşru müdafaa yasasına benzer yasa çıkarılmasını vadetti. İspanya'da erken genel seçim 28 Nisan'da yapılacak.

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