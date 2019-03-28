Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.28
Dolar
5.57
BIST 100
92,120.33
Altın
1,290.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Körfez parlamentoları Trump'ın Golan kararını kınadı

Körfez ülkeleri parlamento başkanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepelerini "İsrail toprağı" olarak tanımasını kınadı.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Said İbicioğlu   | 28.03.2019
Körfez parlamentoları Trump'ın Golan kararını kınadı

Riyad

Körfez ülkeleri parlamento başkanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepelerini "İsrail toprağı" olarak tanımasını kınadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen ve Katar'ın da temsil edildiği Körfez ülkeleri parlamento başkanları toplantısının sonuç bildirgesinde, uluslararası kararlara göre Golan Tepelerinin işgal altındaki Suriye toprağı olduğu belirtildi.

Söz konusu kararın kınandığı bildirgede ayrıca, bu kararın Orta Doğu'daki barış süreci ve bölgenin istikrarı ile güvenliği üzerindeki kötü sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, toplantıda Katar'ı, Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Bin Zeyd ve beraberindeki heyet temsil etti.

Eş-Şark gazetesinin internet sitesindeki haberde ise Suudi Arabistan Şura Meclisi Genel Sekreteri Muhammed el-Mutayri'nin ülkeden ayrılan Bin Zeyd'e veda ettiği belirtildi.

Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar
Cezayir nereye gidiyor?
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor

Benzer haberler

Fas ve Ürdün'den 'Golan işgal altındaki Suriye toprağıdır' açıklaması

Fas ve Ürdün'den 'Golan işgal altındaki Suriye toprağıdır' açıklaması

Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Alman kimya devi Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası

'Golan Tepeleri kararı Trump ve Netanyahu'yu kurtarmak için alındı'

'Golan Tepeleri kararı Trump ve Netanyahu'yu kurtarmak için alındı'
'Rusya soruşturması hükümetimizi devirmeye teşebbüstü'

'Rusya soruşturması hükümetimizi devirmeye teşebbüstü'
'ABD hukuku hiçe saydı'

'ABD hukuku hiçe saydı'