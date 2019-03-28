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Dünya

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi yükseltildi.

Emel Öz Gözellik   | 28.03.2019
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi

Ankara

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nın son 24 saatte en az 200 kez gaz ve kül püskürtmesi üzerine alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi. 

Ülkenin Afet Önleme Merkezinin en yüksek 7'ye kadar olan alarm seviyesinde Popocatepetl için 3. seviye alarm verildiği belirtildi.

Vatandaşlar yanardağa yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

Yanardağın son birkaç gündür 2 kilometre yükseğe gaz ve kül püskürttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.

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