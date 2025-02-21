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Dünya

Almanya, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği konusunda Zelenskiy'ye güvence verdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği konusunda güvence verdiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Almanya, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği konusunda Zelenskiy'ye güvence verdi

Berlin

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Scholz, Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Scholz, görüşmede, ülkesinin Ukrayna'ya olan sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit etti.

Başbakan Scholz, Almanya'nın adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içerisinde Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekleri konusunda Zelenskiy'ye güvence verdi.

Ukrayna'da adil bir barışa ulaşmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider, barış müzakerelerinde Ukrayna'nın da masada yer alması ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin konuların Avrupalılarla birlikte ele alınması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Zelenskiy, Almanya'nın devam eden kapsamlı askeri ve mali desteği için Scholz'a teşekkür etti.

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