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Dünya

Almanya, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

Almanya, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istiyor.

Selman Aksünger   | 05.09.2022
Almanya, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

Lahey

Uluslararası Adalet Divanı'ndan (ICJ) yapılan yazılı açıklamada, Litvanya, Letonya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin ardından Almanya'nın da Ukrayna ile Rusya arasındaki soykırım davasına katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Menfaati etkilenen devletlerin diğer devletler arasındaki mevcut bir davaya katılabileceği hatırlatılan açıklamada, Almanya'nın "Tarihimiz sebebiyle davaya katılmanın hususi bir önemi var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Almanya'nın soykırım sözleşmesindeki hakların "herkese karşı ileri sürülebilen" ve uluslararası hukukta aksine hareket edilemeyen anlamında gelen "jus cogens" niteliğinde olduğu kaydedildi.

ICJ, Ukrayna ve Rusya'ya, Almanya'nın davaya katılma talebine ilişkin yazılı beyanda bulunmalarını istedi.

ICJ, 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında, "Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmasına hükmetmişti.

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