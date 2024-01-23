Dolar
30.23
Euro
32.83
Altın
2,028.45
ETH/USDT
2,201.70
BTC/USDT
39,157.00
BIST 100
7,950.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ve Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. - VTR
logo
Dünya

Almanya, Ukrayna’ya 6 askeri helikopter verecek

Almanya’nın Ukrayna’ya 6 Sea King Mk41 tipi çok amaçlı helikopter sağlayacağı bildirildi.

Erbil Başay  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Almanya, Ukrayna’ya 6 askeri helikopter verecek

Berlin

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, "Ramstein" formatında çevrim içi düzenlenen 18’inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldığı belirtildi.

Bu yıl Almanya’nın Ukrayna’ya desteğini artıracağı ifade edilen açıklamada, Alman ordusunun stoklarından Ukrayna’ya 6 Sea King Mk 41 tipi çok amaçlı helikopter ve yedek parça paketinin verilmesinin yanı sıra uçuş ve teknik eğitim desteği de sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, teslimatın 2024 ikinci çeyreğinden sonra mümkün olacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Sea King’in Ukraynalılara Karadeniz üzerindeki keşiflerden asker taşımaya kadar pek çok alanda yardımcı olacak sağlam bir helikopter olduğunu belirterek, Almanya’nın Ukrayna’ya ilk kez bu türden bir teslimat yapacağı bilgisini paylaştı.

Pistorius, Ukrayna halkının ve altyapısının korunması için hava savunmasının en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Savunma üretiminde de daha fazla hıza ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Pistorius, 2024’de de 10 bin Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Bugünün Türkiye'si bilimsel başarılara imza atan, uzay yolculuğunu başlatan bir Türkiye'dir
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi

Benzer haberler

Almanya, Ukrayna’ya 6 askeri helikopter verecek

Almanya, Ukrayna’ya 6 askeri helikopter verecek

Almanya 6 günlük demir yolu grevine hazırlanıyor

Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin hazırlık süreci devam ediyor

NATO, 155 milimetrelik top mermisi tedariki için 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

NATO, 155 milimetrelik top mermisi tedariki için 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
Almanya'da meclisin çifte vatandaşlık kararı ülkede yaşayanlar tarafından olumlu karşılandı

Almanya'da meclisin çifte vatandaşlık kararı ülkede yaşayanlar tarafından olumlu karşılandı
BMGK'de Rusya ve ABD, Ukrayna'daki çatışma için birbirini suçladı

BMGK'de Rusya ve ABD, Ukrayna'daki çatışma için birbirini suçladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet