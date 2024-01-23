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Dünya

Lavrov, Filistinli mevkidaşı Maliki ile Gazze'deki gerginliği görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Gazze Şeridi'ndeki gerginliği ele aldı.

Dmitri Chirciu  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Lavrov, Filistinli mevkidaşı Maliki ile Gazze'deki gerginliği görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, ABD'nin New York kentinde Maliki ile bir araya geldi.

Gazze Şeridi'ndeki gerginlik ile ilgili konuların ele alındığı görüşmede, "Kanın acilen durdurulması ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayacak, başkenti Doğu Kudüs olacak 1967'deki sınırlar içinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören kabul görmüş uluslararası hukuk temelinde Filistin-İsrail meselesinin çözüm sürecinin başlatılmasının önemi" vurgulandı.

Rusya ve Filistin arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede iki bakan, ileride siyasi diyaloğu geliştirme ve ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini teyit etti.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) Filistin toplantısı kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

Bakan Lavrov, ayrıca bir araya geldiği İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e "İsviçre'nin Ukrayna yönetimini destekleyerek tarafsız olma ilkelerinden uzaklaştığını" söyledi.

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