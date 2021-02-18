Euro
8.40
Dolar
6.95
BIST 100
1,562.02
Altın
1,782.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı”na katılıyor. Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarını Samandıra Tesisleri’nde sürdürüyor
logo
Dünya

Almanya salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi kurdu

Robert Koch Enstitüsü'nün Wildau kentinde kurduğu merkez, birkaç ay içinde kullanıma hazır hale gelecek.

Bahattin Gönültaş   | 18.02.2021
Almanya salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi kurdu

Berlin

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), salgınlara yönelik olarak Yapay Zeka Merkezi kurdu.

RKI Başkanı Lothar Wieler, ekonomi gazetesi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, Brandenburg eyaletinin Wildau kentinde geçen ay inşaatına başlanan Yapay Zeka Merkezi'nin, birkaç ay içinde kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.

Amaçlarının, halk sağlığı araştırmaları için büyük veri kaynaklarını yapay zeka tabanlı teknolojilerle kullanılabilir hale getirmek olduğunu belirten Wieler, söz konusu merkezle RKI'nın, salgınları daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek, hastalıkların zorluklarını daha iyi hesaplamak ve erken uyarı sistemleri geliştirmek istediğini aktardı.

RKI'nın, laboratuvarlarda topladığı verileri diğer veri kaynaklarıyla (hava durumu raporları, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki raporlar veya Federal İstatistik Dairesi gibi) ilişkilendireceğini bildiren Wieler, "Bu şekilde, virüsler hakkında daha önce bilmediğimiz durumları öğrenebiliriz. Örneğin, yeni mutasyonlar söz konusu olduğunda ne kadar tehlikeli olduklarını çok daha hızlı hesaplamak mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Wieler, merkezde ilk başta 101 veri bilimcisi istihdam edeceklerini ve Wildau Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapacaklarını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgında bir yılı geride bırakan İspanya'da yoksulluk arttı, gıda yardımı kuyrukları uzadı
Hong Kong Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan marttan itibaren kademeli açılması öngörülen restoran ve kafeler için öneriler
İran, mutasyonlu virüsün yayılması nedeniyle Irak'a açılan iki sınır kapısını kapatıyor
Anne ve babasını görev yaptığı hastanede Kovid-19'dan kaybeden doktordan 'tedbirlere uyun' çağrısı

Benzer haberler

Almanya salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi kurdu

Almanya salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi kurdu

Ford, Almanya fabrikasına elektrikli araçlar için 1 milyar dolar yatırım yapacak

Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek

AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek
Almanya'dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz

Almanya'dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz