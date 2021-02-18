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Dünya

Myanmar'da protestoculara karşı şehirlerdeki asker sayısının artırıldığı iddiası

Birleşmiş Milletler bağımsız müfettişi Tom Andrews, polisin metropol kentlerde gösterileri önlemekte büyük zorluk çektiğini ve Myanmar ordusundan takviye istediklerini belirtti.

Ömer Faruk Yıldız   | 18.02.2021
Myanmar'da protestoculara karşı şehirlerdeki asker sayısının artırıldığı iddiası

Kuala Lumpur

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken, askeri yönetimin, protestolara karşı tedbirleri artırma kapsamında şehirlere daha fazla asker konuşlandırmaya başladığı öne sürüldü.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Birleşmiş Milletler (BM) bağımsız müfettişi Tom Andrews, polisin metropol kentlerde büyük kalabalıklarla gerçekleşen gösterileri önlemekte büyük zorluklar çektiğini ve Myanmar ordusundan takviye istediklerini belirtti.

Myanmar ordusunun başta Arakan eyaleti olmak üzere kalabalık şehirlere birlikler konuşlandırdığını söyleyen Andrews, "Myanmar halkı ordunun neler yapabileceğini biliyor. Bu yüzden askerlerin şehirlere konuşlandırılması beni çok tedirgin ediyor." dedi.

Andrews, halkın darbeye beklenenden daha sert tepki verdiğini kaydederek, ordunun müdahale etmesi halinde gerilimin artabileceği uyarısında bulundu.

Çin Büyükelçisi: "Gelişmeler, görmek istediğimiz şeyler değil"

Öte yandan Myanmar'daki 1 Şubat askeri darbesini Çin'in desteklediği iddialarının artması üzerine basının sorularını yanıtlayan Çin'in Myanmar Büyükelçisi Chen Hai, Çin'in dost ve komşu ülke olarak nitelediği Myanmar'daki gelişmeleri yakinen takip ettiğini belirterek, "Myanmar'daki gelişmeler, Çin'in görmek istediği şeyler değildir." açıklamasında bulundu.

Myanmar'daki siyasi krizin çözülmesi için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve BM'nin arabuluculuk çabalarını Çin'in her zaman desteklediğini vurgulayan Büyükelçi Chen, "Myanmar'ın istikrar ve ulusal kalkınmaya yeniden dönmesini umut ediyoruz. Şu an Myanmar için en önemli şey, iç siyasi sorunlarına etkili çözümler getirmek için herkesin birlik halinde çalışmasıdır." dedi.

Büyükelçi Chen, Myanmar'daki askeri yönetimin ülkede internet erişimini yasaklaması için Çin'den teknik destek aldığı iddialarını da "asılsız" olarak niteledi.

Burma İnsan Hakları Ağından dünyaya çağrı

Londra Merkezli Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) ise Myanmar'da askeri yönetimin, sosyal medya ve internetteki içerikleri kontrol etmek üzere Elektronik İşlemler Yasasında yaptığı değişikliklerin ülkede insan haklarını kısıtladığını belirterek, uluslararası camiadan Myanmar ordusuna tepki gösterme talebinde bulundu.

BHRN Direktörü Kyaw Win, "Söz konusu yasa değişikliği ve protestocuların gözaltına alınması bir tesadüf değildir. Cunta, elindeki gücü artırmak için vasıtalarını çoğaltmayı ve muhalefeti bastırmak için takip ve kontrol yetkisini artırmayı hedefliyor. Uluslararası camianın bu konuda acilen harekete geçmesi, Myanmar için hayati önem taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltı süresi iki kez uzatılan Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.

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