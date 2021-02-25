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Dünya

Almanya Sağlık Bakanı Spahn’ın basın özgürlüğüne müdahale girişimi tepki çekti

Sağlık Bakanı Spahn'ın birden fazla ve değeri 1 ile 4 milyon avro arasında değişen gayrimenkuller satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Bahattin Gönültaş,Cüneyt Karadağ   | 25.02.2021
Almanya Sağlık Bakanı Spahn’ın basın özgürlüğüne müdahale girişimi tepki çekti

Berlin

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın, satın aldığı gayrimenkuller ile ilgili araştırma yapan gazetecilerin isimlerini ve onlara verilen cevapları mahkeme yoluyla öğrenme girişimi eleştirilere neden oldu.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın, satın aldığı gayrimenkulleri araştıran gazetecilerin isimlerini bulmak için girişimlerde bulunmasına tepki gösterdi.

Halkın bir yıldır yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulayan Überall, "Bakan ülkedeki basın özgürlüğüne ve basının inceleme yapmasına katlanmak zorunda." dedi.

Bakan hakkındaki iddialar

Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın birden fazla ve değeri 1 ile 4 milyon avro arasında değişen gayrimenkuller satın almasının ortaya çıkmasının ardından Alman medyasında bu paranın kaynağı hakkında haberlere yer verilmeye başlandı.

Spahn'ın hakkında çıkan haberlerin ardından avukatları kanalıyla basın üzerinde baskı kurmak amacıyla araştırma yapan gazetecilerin isimlerini ve sordukları sorular ile onlara verilen cevapları tapu dairesinden talep ettiği ve tapu dairesinin de söz konusu bilgileri bakanın avukatlarına ilettiği ortaya çıkmıştı.

Jens Spahn'ın ayrıca satın aldığı gayrimenkullerden bir tanesinin eski sahibini devlete ait Gematik aldı şirketinin başına genel müdür olarak atadığı ve yüksek maaş bağladığı da tespit edilmişti.

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