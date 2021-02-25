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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman apandisit ameliyatı oldu

Llaparoskopik cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyatın ardından Bin Selman'ın hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 25.02.2021
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman apandisit ameliyatı oldu

İstanbul

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman'ın apandisit ameliyatı olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, ameliyat laparoskopik cerrahi yöntemiyle çarşamba sabahı Riyad'daki Kral Faysal Hastanesinde yapıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Bin Selman'ın hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in oğlu Prens Muhammed bin Selman (36), 21 Haziran 2017'de ülkede birinci veliaht olarak ilan edilmişti.

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