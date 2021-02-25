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Dünya

Kolombiya'da AstraZeneca aşısının acil kullanımı onaylandı

AstraZeneca, Kolombiya'da acil kullanım onayı olan üçüncü Kovid-19 aşısı oldu.

Sinan Doğan   | 25.02.2021
Kolombiya'da AstraZeneca aşısının acil kullanımı onaylandı

Bogota

Kolombiya, AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Böylece, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı ve Pfizer/BioNTech'in ardından Kolombiya'da AstraZeneca acil kullanım onayı olan üçüncü Kovid-19 aşısı oldu.

Kolombiya'da 17 Şubat'ta ilk Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülkede toplam aşı vurulan kişi sayısı 45 bin 150'ye ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 2 milyon 237 bin 542 kişi Kovid-19'a yakalandı, 59 bin 260 kişi yaşamını yitirdi.

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