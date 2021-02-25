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Dünya

Almanya'daki Müslümanlara seçimlerde oy kullanma çağrısı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, "Benim oyum önemlidir" kampanyası başlattı.

Cüneyt Karadağ   | 25.02.2021
Almanya'daki Müslümanlara seçimlerde oy kullanma çağrısı

Berlin

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, bu yıl Almanya'da süper seçim yılı olduğunu belirterek ülkedeki Müslümanlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

Mazyek, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da bu yıl hem eyalet seçimleri hem de genel seçimler olacağını anımsatarak, yaklaşık 2 milyon civarındaki Müslüman seçmenin sandığa gitmesi gerektiğini kaydetti.

Bu amaçla "Benim oyum önemlidir" adlı bir afiş kampanyası başlattıklarını belirten Mazyek, "Bizler Almanya'nın bir parçasıyız. Kampanya ile demokrasi ve temel özgürlükler tarafında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kullanılmayan her oy, Almanya'yı tehlikeli bir şekilde bölmeye çalışan aşırı sağcı ve popülistlere verilmiş olur" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Federal Meclis seçimleri 26 Eylül'de yapılacak. Ayrıca bu yıl içerisinde 6 farklı eyalette parlamento seçimleri gerçekleştirilecek.



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