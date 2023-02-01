Dolar
18.81
Euro
20.54
Altın
1,930.02
ETH/USDT
1,576.30
BTC/USDT
22,984.00
BIST 100
4,713.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, küresel piyasalarda enerji fiyatlarında düşüşün beklenmediğini söyledi.

Bahattin Gönültaş   | 01.02.2023
Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor

Brüksel

Habeck, Alman kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kış sonunda Almanya'nın doğal gaz depolarında yeterli gaz olması durumunda ülkenin enerjide geçen yılki rekor fiyat artışlarını görmeyeceğini belirtti.

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarında düşüşün beklenmediğini dile getiren Habeck, "Daha iyiye doğru kalıcı bir değişiklik olup olmayacağına kimse gerçekten emin olamaz veya tahmin edemez. Ancak bir şans var." ifadesini kullandı.

Robert Habeck, Almanya'nın elektrik arzının, ülkenin kademeli olarak kömürden çıkışına ve gelecek yıllarda beklenen tüketim artışına rağmen 2031 yılına kadar garantili olduğunu savundu.

Alman hükümetinin raporuna göre, ülkede 2025-2031 yıllarında fosil yakıtla çalışan santrallerden uzaklaşılarak yenilenebilir kapasite ve ulaşım ağlarının genişletilmesiyle elektrik arzı güvenli olacak.

Alman hükümetinin, Haziran 2023’e kadar elektrik santrallerine ilişkin stratejisini yayınlaması bekleniyor.

AB'nin yeşil sanayiye destek planı

Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ve Çin gibi ülkelerin yeşil sanayiye yoğun teşvikleri karşısında kendi şirketlerini korumaya yönelik planını ise memnuniyetle karşıladı.

Habeck, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından bugün tanıtılan "Avrupa Yeşil Mutabakat Sanayi Planı" konusunda, "Bu çok iyi bir plan. Ortak bir hedefimiz var. iklim nötr hale gelmek ve AB’yi yatırım ve yenilik için çekici, rekabetçi bir yer olarak güçlendirmek için yeşil ekonominin gelişmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'teki Ortakçılar Göleti havadan görüntülendi
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin cenazesi defnedildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Editör Masası'na konuk olacak
Bakan Karaismailoğlu: Yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısı 8'den 52'ye yükseltilecek
Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Benzer haberler

Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor

Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor

Berlin’de Müslümanların defnedilmesi için 2 binden fazla mezarlık sözü verildi

Rus şirketi Transneft: Polonya'ya ocakta 500 bin ton Rus petrolü sevk ettik

Exxon'dan 2022'de rekor kar

Exxon'dan 2022'de rekor kar

Berlin’de Müslümanlar mezarlık sorununa acil çözüm bekliyor

Berlin’de Müslümanlar mezarlık sorununa acil çözüm bekliyor
Almanya'daki elektrik arızası on binden fazla haneyi etkiledi

Almanya'daki elektrik arızası on binden fazla haneyi etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet