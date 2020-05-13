Euro
7.59
Dolar
6.98
BIST 100
100,453.10
Altın
1,708.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya, Kovid-19 sebebiyle sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek

Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri gevşeteceği bildirildi.

Erbil Başay   | 13.05.2020
Almanya, Kovid-19 sebebiyle sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri gevşeteceği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırındaki kontrollerinin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını belirtti.

Ancak söz konusu 3 ülkenin sınırında kontrollerin 16 Mayıs’tan itibaren gevşetileceğini belirten Seehofer, bu sınırlarda sistematik kontrollerin yapılmayacağını ve tüm sınır kapılarının açılacağını ifade etti.

Seehofer, öğrenciler gibi bazı grupların sınırları geçebilmesine imkan vermek için çalışmalar yapıldığını aktardı.

AB ülkelerinden gelecekler için öneri

Lüksemburg sınırında ise kontrollerin 16 Mayıs’tan itibaren tamamen kalkacağını belirten Seehofer, Danimarka sınırındaki kontrollerle ilgili bu ülkenin hükümetiyle sınır kontrollerinin kalkması için ortak tarih belirlenmeye çalışıldığını dile getirdi.

Tüm bu kararların, komşu ülkelerle koordinasyon içinde alındığına işaret eden Seehofer, 15 Haziran’dan sonra sınır kontrollerinin tamamen kaldırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Seehofer, Kovid-19 bulaşma oranlarının artması durumunda, buna da komşu ülkelerle ortak tepki vereceklerini vurguladı.

İspanya ve İtalya’dan hava yoluyla gelenler için kısıtlamaların devam edeceğini ifade eden Seehofer, Avrupa Birliği (AB) dışından üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye gelmesine ilişkin de AB Komisyonunun tavsiyesine uyulacağını ve buradaki kısıtlamanın 15 Haziran’a kadar uzatıldığını aktardı.

Seehofer, karantina uygulamalarına eyaletlerin karar verdiğini anımsatarak, AB ülkelerinden Almanya'ya gelecekler için karantina uygulamasının kaldırılmasını önerdiğini kaydetti.

16 Mart’ta sınırlarda kontroller başlamıştı

Almanya, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart’ta Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında kontroller yapmaya başlamıştı.

Son olarak 15 Mayıs’a kadar uzatılan sınır kontrolleri çerçevesinde Alman vatandaşı olmayan veya Almanya’da oturma izni bulunmayanlar, geçerli bir sebebi yoksa ülkeye giriş yapamıyor.

Mal ticareti yapanlar, çalışmak için sınırları geçmesi gerekenler ve başka önemli sebepleri bulunanlar ise bu uygulamanın dışında tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Glenmark, Favipiravir'i Kovid-19 tedavisinde kullanmak üzere klinik denemelere başlıyor
Almanya, Kovid-19 sebebiyle sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 783'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 104'e yükseldi
Milli futbolcu Zeki Çelik karantina günlerini anlattı: Bize çok iyi bakıyorlar

Benzer haberler

Almanya, Kovid-19 sebebiyle sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek

Almanya, Kovid-19 sebebiyle sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşetecek

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 783'e yükseldi

Milli futbolcu Zeki Çelik karantina günlerini anlattı: Bize çok iyi bakıyorlar

Afrika'da 1000 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Afrika'da 1000 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın

Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın
Deniz turizminde 'Hayat tekneye sığar' denilecek

Deniz turizminde 'Hayat tekneye sığar' denilecek