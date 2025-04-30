Dolar
38.49
Euro
43.89
Altın
3,306.14
ETH/USDT
1,768.00
BTC/USDT
94,430.00
BIST 100
9,132.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Birleşmiş Milletler kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının üçüncü gününde Türkiye adına sunum yapıyor
logo
Dünya

Almanya göç politikasını sıkılaştırmak istiyor

Almanya'da gelecek hafta göreve başlayacak yeni hükümetin göç politikasını sıkılaştırmak istediği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Almanya göç politikasını sıkılaştırmak istiyor

Berlin

Yeni dönemde Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunacak Thorsten Frei, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, yeni koalisyon hükümetinin göreve gelmesinin hemen ardından Almanya sınırlarında kontrollerin genişletileceğini ve yoğunlaştırılacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gelecek haftadan itibaren göç konusunda daha sıkı kurallar uygulanacağını belirten Frei, "Almanya'ya yasa dışı yollardan girmeye çalışan herkes, 6 Mayıs'tan itibaren yolculuğunun Alman sınırında sona ereceğini bilmelidir." dedi.

Frei, Avrupa Birliği (AB) yasaları ve direktifleri uyarınca sığınmacıların başvurularını girdikleri ilk AB ülkesinde yapmaları gerektiğini vurguladı.

Alman parlamentosu 6 Mayıs'ta toplanarak Olaf Scholz'un yerine Friedrich Merz'i başbakan olarak seçecek ve yeni hükümet görevine resmen başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul'da depremde hasar gören 4 okul riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı
İmamoğlu'nun korumasından "görüntüleri alınmasın diye bantladım" savunması
İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisi yenilenebilir enerjiyi tartışmaların odağı haline getirdi

Benzer haberler

Almanya göç politikasını sıkılaştırmak istiyor

Almanya göç politikasını sıkılaştırmak istiyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon anlaşmasını onayladı

Alman ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 0,2 büyüyerek teknik resesyonun kıyısından döndü

Mercedes-Benz'in karı ilk çeyrekte yüzde 43 düştü

Mercedes-Benz'in karı ilk çeyrekte yüzde 43 düştü
Almanya'da geçen yıl 13 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı tespit edildi

Almanya'da geçen yıl 13 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı tespit edildi
Ifo: Alman şirketlerindeki belirsizlik oranı nisanda Kasım 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaştı

Ifo: Alman şirketlerindeki belirsizlik oranı nisanda Kasım 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet