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Dünya

Almanya’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Almanya’nın güney ve doğu kesimlerinde sıcakların ardından etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Erbil Başay   | 27.08.2022
Almanya’da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Berlin

Brandenburg eyaletinde dün akşam başlayan şiddetli yağış nedeniyle birçok caddeyi ve binaların bodrum katlarını su bastı.

Ostprignitz-Ruppin bölgesindeki Neuruppin kentinde de bir spor salonu sular altında kalırken, Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda olumsuz hava şartlarından dolayı sorunlar yaşandı.

"BZ" gazetesinin haberinde Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda personelin güvenlik kontrolünden geçtiği bir odada tavandan yüksek miktarda su aktığı belirtildi.

Haberde, havalimanın önündeki taksi durağında ve şirketlerin ürünlerini havalimanına getirdiği bölgede de su baskınları olduğu, buradaki durumun zaman zaman yüzme havuzunu andırdığı kaydedildi.

Berlin’de ayrıca şiddetli yağmurdan dolayı konserler iptal edildi, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Bellevue Sarayı’nda düzenlediği halk şenliği de erken sonlandırıldı.

Bavyera eyaletinde de yüzlerce bodrum katı ve caddeler sular altında kalırken, bazı bölgelerde binalara yıldırım düştü.

Baden-Württemberg eyaletinin Karlsruhe kentinde bir depoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle çevrede bulunan binalar güvenlik önlemi kapsamında tahliye edildi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) ülkenin doğusunda ve güneyinde şiddetli yağmurun bugün de devam edeceği ve yer yer metrekare başına saatte 30 ila 60 litre arasında yağmur yağabileceği uyarısında bulundu.

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