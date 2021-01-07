Euro
9.04
Dolar
7.36
BIST 100
1,522.24
Altın
1,914.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya’da şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısı arttı

Almanya’da güvenlik birimlerinin tespit ettiği şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısının 2020'de 13 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Erbil Başay   | 07.01.2021
Almanya’da şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısı arttı

Berlin

Tagesspiegel gazetesinin Alman güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 2020'de ülkedeki aşırı sağcıların sayısı, bir önceki yıla 1200 artarak 33 bin 300’e ulaştı.

Şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısı da 2019'a göre 300 artarak, 13 bin 300’e yükseldi.

Aşırı sağcılar tarafından 2020’nin ocak-kasım döneminde 19 bin 703 suç işlendi, bunların 902’si şiddet eylemi olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde aşı sağcı şiddet eylemi sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi, 283 kişi yaralandı.

Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen ve aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu "Reichsbürger" örgütü yandaşlarının sayısı da 1000 kişi artarak 20 bine ulaştı.

Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve hukuk devletini tanımayan "Reichsbürger" örgütü taraftarları özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı yapılan gösterilerde yer aldı.

Haberde, güvenlik birimlerinin bu sayılara ekleme yapabileceği için buradaki rakamların kesin olmadığı ve sayıların artabileceğine işaret edildi.

Alman hükümeti aşırı sağcılarla ilgili nihai sayıları mart ayından sonra açıklıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti
Gallerli bilim insanları Kovid-19 için akıllı aşı cihazı geliştiriyor
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1070 kişi hayatını kaybetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Kovid-19 aşısı yaptırdı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Almanya’da şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısı arttı

Almanya’da şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısı arttı

Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1070 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da hava yolu trafiği 31 yıl önceki seviyeye geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sabit kaldı
Almanya'da fabrika siparişleri 7'inci ayda da arttı

Almanya'da fabrika siparişleri 7'inci ayda da arttı
Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın uranyum zenginleştirmesinden endişe duyuyor

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın uranyum zenginleştirmesinden endişe duyuyor