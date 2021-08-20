Dolar
8.54
Euro
9.96
Altın
1,783.84
ETH/USDT
3,199.40
BTC/USDT
46,900.00
BIST 100
1,437.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya’da makinistler yeniden greve gidecek

Alman Makinistler Sendikası, Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde ikinci kez grev kararı aldı.

Erbil Başay   | 20.08.2021
Almanya’da makinistler yeniden greve gidecek

Berlin

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman Demiryolları’nın yük trenlerindeki makinistlerinin iş bırakma eyleminin yarın yerel saatle 17.00’de, yolcu trenlerinde de 23 Ağustos Pazartesi günü saat 02.00’de başlayacağını duyurdu.

Weselsky, grevin 25 Ağustos saat 02.00'de sona ereceğini belirtti.

İşverenin toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar bir yumuşama göstermediğini ifade eden Weselsky, bundan dolayı GDL’nin yeniden iş bırakma eylemine gittiğini anlattı.

Weselsky, çalışanların Deutsche Bahn yönetimine öfkeli olduklarını aktararak, "Onlar daha fazla ücret ve emeklilik ücretlerinin korunması için grev yapıyor." şeklinde konuştu.

Deutsche Bahn şirketinin insan kaynaklarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler, GDL’nin ilan ettiği ikinci iş bırakma eyleminin tamamen gereksiz olduğunu belirterek, GDL yönetiminin müzakere masasına dönme cesareti bulamadığını kaydetti.

GDL daha önce 10-13 Ağustos tarihlerinde grev yapmıştı.

Deutsche Bahn, toplu sözleşme görüşmelerinde GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1,5 ve Mart 2023’te ise yüzde 1,7 zam teklif etmişti.

Sendika, bunu yeterli bulmayarak, makinistlerin ücretlerine 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için yüzde 3,2 zam ve 600 avro yeni tip koronavirüs (Kovid-19) primi ödenmesini talep ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Güney Afrika'da 18-35 yaş arası nüfus Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrenciler ve öğretmenler okula maske takarak gelecekler
İsrail Başbakanı Bennett, üçüncü doz Kovid-19 aşısını da yaptırdı
Sağlık Bakanı Koca: Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti

Benzer haberler

Almanya’da makinistler yeniden greve gidecek

Almanya’da makinistler yeniden greve gidecek

Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4'üncü dalganın başladığını görüyoruz

Almanya'da Yargıtay NSU davasında baş sanık Beate Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararları onadı

Almanya vatandaşlarını Özbekistan üzerinden tahliye ediyor

Almanya vatandaşlarını Özbekistan üzerinden tahliye ediyor
Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne, Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne, Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor