Almanya’da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 2 bini geçti
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.
Berlin
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Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan sayılara göre, Almanya’da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 284 artarak 107 bin 659’a, ölenlerin sayısı da 207 artarak 2 bin 15’e yükseldi.
Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 300 oldu.
Ülkede 27 bin 775 vaka ve 550 ölü sayısıyla Bavyera, Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet oldu.
Bavyera'yı 22 bin 702 vaka ve 405 ölü sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, 22 bin 195 vaka ve 507 ölü sayısıyla Baden-Württemberg eyaleti takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.