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Dünya

Almanya’da konut fiyatlarında 2000’den beri en sert düşüş görüldü

Almanya’da konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 gerileyerek, 2000’den beri en sert düşüşü gösterdi.

Bahattin Gönültaş  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Almanya’da konut fiyatlarında 2000’den beri en sert düşüş görüldü

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2023’ün ikinci çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da konut fiyatları nisan-haziran döneminde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 9,9 düştü.

Böylece, konut fiyatlarına ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2000 yılından bu yana en sert düşüşü kaydetti

Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde daire fiyatları yüzde 9,8, ve bahçeli ev fiyatları ise yüzde 12,6 düştü.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Bu durum da inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlatıyor.

Almanya'da hem inşaat maliyetlerinin hem de faiz oranlarının artırması nedeniyle 2023'ün ilk yarısında apartman inşaat izinlerinde yüzde 27'lik bir düşüş olmuştu.

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