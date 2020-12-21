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Dünya, Koronavirüs

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşı yapılmaya başlanacağından mutluluk duyuyorum

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yakında Avrupa Birliği’nde ve Almanya’da aşı yapılmaya başlanacağından mutluluk duyduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 21.12.2020
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşı yapılmaya başlanacağından mutluluk duyuyorum

Berlin

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin’de Treptow ilçesinde kurulan aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bugün Kovid-19’a karşı mücadelede önemli bir gün olduğunu belirtti.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) bugün Kovid-19’a karşı geliştiren bir aşının AB’de kullanımı için onay vermesini beklediklerini ifade eden Steinmeier, AB Komisyonunun de bu kararı teyit etmesinin ardından Avrupa’da ve Almanya’da aşı yapılmaya başlanabileceğini kaydetti.

Steinmeier, “Aşı yapılmaya başlanacağından memnuniyet duyuyorum. Her aşılama işlemi hepimizin istediği normalleşmeye doğru küçük bir adımdır. Elbette aşılanmaya başlanılması salgının sonu değildir. Vaka sayılarına baktığımızda bulaşma oranı hala çok yüksek olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşlı ve bakımevlerindeki vaka sayılarının yüksek olmasının ve ülke genelindeki hastanelerdeki durumun da bunu doğruladığını belirten Steinmeier, “Bu, dikkatli olmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Hijyen kurallarına uymayı sürdürmemiz gerekiyor. Başkalarıyla temasta olduğumuz yerlerde mesafeye dikkat etmemiz lazım.” çağırısında bulundu.

Steinmeier, aşı merkezi ziyareti sırasında Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ve Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı’dan başkentteki aşı hazırlıkları konusunda bilgi aldı.

Berlin'de 27 Aralık'ta başlaması planlanan aşılama süreci için 6 aşı merkezi kuruldu. Bunun yanı sıra yaşlı ve bakım evlerinde aşı yapacak mobil ekipler kurulacak.

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