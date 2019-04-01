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Dünya

Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Almanya, konseyin daimi üyesi Fransa ile Trump yönetimin uluslararası sisteme eleştirileri karşısında çok uluslu düzeni savunmak için ilk kez ortak başkanlık yapma kararı aldı.

Betül Yürük   | 01.04.2019
Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

New York

Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nisan ayı dönem başkanlığını devraldı.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi Almanya, konseyin daimi üyesi Fransa ile Trump yönetimin uluslararası sisteme eleştirileri karşısında çok uluslu düzeni savunmak için ilk kez ortak başkanlık yapma kararı aldı. 

Fransa'nın geçen ay dönem başkanlığını devraldığı BM Güvenlik Konseyi'ne ortak başkanlık yapan iki ülke, bu ay da Almanya'nın başkanlığında ortak hareket edecek. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası düzenin korunması mesajı vererek, ''Almanya ve Fransa uluslararası düzeni savunmak zorunda.'' dedi. 

BM Güvenlik Konseyi'nde 6 kez görev üstlenen Almanya, konseyde reform ve daimi üyelik istiyor. 

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