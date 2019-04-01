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Dünya

Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki müdahalesine tepki

Malezya Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, savunmasız Filistinlilere yönelik uyguladığı baskı, haksız ve kabul edilemezdir." açıklamasında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 01.04.2019
Malezya'dan İsrail'in Gazze'deki müdahalesine tepki

Kuala Lumpur

Malezya hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 Filistinlinin ölümüne ve 316 Filistinlinin yaralanmasına neden olan İsrail'in müdahalesini kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, 30 Mart'ta Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümü gösterilerine katılan Filistinlilere, gerçek ve plastik mermi kullanmasını, Malezya hükümetinin sert bir dille kınadığı belirtildi.

"Bu tavır, İsrail hükümetinin uzlaşmazlığına işaret etmektedir"

Açıklamada, "İsrail'in, savunmasız Filistinlilere yönelik uyguladığı baskı, haksız ve kabul edilemezdir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Uluslararası Bağımsız Tahkikat Komisyonu'nun, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan protestolara ilişkin raporlarını dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, "Bu tavır, İsrail hükümetinin uzlaşmazlığına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistinlilerin daha fazla can kaybı yaşamaması için uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldı.

İsrailli askerlerin, 30 Mart'ta Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 4 Filistinli şehit olmuş, 316 Filistinli yaralanmıştı.

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