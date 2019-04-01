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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ezanın orkestrayla okunmasına tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Papa Franciscus'un Fas'ın başkenti Rabat'taki 6. Muhammed İmam ve Mürşitler Enstitüsü'nde karşılanması sırasında ezanın orkestrayla Hristiyan ve Yahudi ilahileri eşliğinde okunmasına tepki gösterdi.

Gülşen Topçu   | 01.04.2019
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ezanın orkestrayla okunmasına tepki

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un Fas'ın başkenti Rabat'taki 6. Muhammed İmam ve Mürşitler Enstitüsü'nde karşılanması sırasında ezanın orkestrayla Hristiyan ve Yahudi ilahileri eşliğinde okunmasına tepki gösterdi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in de hazır bulunduğu dünkü karşılama töreniyle ilgili Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoşgörü, birlikte yaşama ve diyalog ilkesi, İslam dininde değişmez ve engin bir ilkedir. Ancak bu, sabitelerden taviz verme anlamına gelmez. Fas'taki enstitüde İslam dininin en önemli ritüellerinden olan ezan ile kilise ilahilerinin birlikte okunmasına çok şaşırdık ve şoke olduk."

Birliğin, İslam ümmetinin içinde bulunduğu bölünmüşlük halini ve kutsal değerlerine yönelik ihlalleri büyük bir endişe ve üzüntüyle takip ettiğinin belirtildiği açıklamada, hoşgörünün şer'i hükümlerde de öngörüldüğü ancak İslami değerlerin çarpıtılmasının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İslam dünyasının öncelikli görevinin Kudüs'ü korumak olduğuna değinilerek, burada diğer semavi dinlerin ibadethaneleri de bulunsa da Kudüs'ün Arap ve İslam toprağı olduğu vurgulandı.


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