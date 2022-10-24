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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'a döner fiyatları üzerinden protesto

Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor.

Cüneyt Karadağ   | 24.10.2022
Almanya Başbakanı Scholz'a döner fiyatları üzerinden protesto

Berlin

Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 avro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 avro olsun." diyor.

Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.

Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.


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