Dolar
18.61
Euro
19.29
Altın
1,773.49
ETH/USDT
1,258.70
BTC/USDT
16,920.00
BIST 100
4,657.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

Ali Kemal Akan   | 16.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

Bali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Erdoğan ve Scholz, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Polonya'ya füze düşmesi) Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti
Adalet Bakanı Bozdağ: (Dünya Adalet Projesi 2022 Raporu) Türkiye'yi bu rapor nedeniyle yargılamak haksızdır
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
PKK saldırı emrini, Aynularab'tan verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Polonya'ya füze düşmesi) Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Polonya'ya füze düşmesi) Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, küresel sağlık mimarisinin istikrar kazanmasında sorumluluk üstlenmeye hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın sağlık politikaları açısından siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın sağlık politikaları açısından siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı var
Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Teröre destek veren ülkeler var

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Teröre destek veren ülkeler var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet