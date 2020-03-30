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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı

Almanya Başbakanı Merkel’in, Kovid-19 bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı.

Cüneyt Karadağ   | 30.03.2020
Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı

Berlin

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yapan bir hükümet sözcüsü, Merkel’e yapılan üçüncü testte de enfeksiyonun tespit edilmediğini belirtti.


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Sözcü, "Şansölye Merkel bir müddet daha evinde çalışmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.


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