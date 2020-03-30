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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi

KKTC Bakanlar Kurulu, Kovid-19 salgınına karşı yarından itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 30.03.2020
KKTC'de Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle düzenlenen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, alınan kararları açıkladı.

Yarından itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirten Özersay, marketlerin de 20.00'de kapatılacağını söyledi.

Özersay, belediyelere de marketlerdeki hijyen ve mesafe kurallarını denetleme ve bu hususta ceza kesme çağrısı yaptı.

Türkiye'den KKTC'ye 2 charter sefer yapılacak

Bakan Özersay, "Ülkede, Kovid-19 testleri, 'ne kadar çok test yaparsak o kadar iyi' gibi bir yaklaşımla değil, Sağlık Bakanlığı'nın temaslı takibi üzerinden yapılacak. Herkese test yapılması bilimsel bir yaklaşım da içermiyor." ifadesini kullandı.

1 Nisan'da İstanbul'dan, 4 Nisan'da Ankara'dan KKTC'ye charter seferler düzenleneceğini duyuran Özersay, bugün düzenlenen 2 charter uçuşla 317 yabancı uyruklu kişinin Kuzey Irak'a gittiğinin bilgisini verdi.

Özersay, KKTC'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart'tan itibaren, kara sınır kapıları hariç, 47 bin 432 kişinin ülkeden ayrıldığını, 15 bin 478 kişinin girdiğini kaydetti.

KKTC'de 23 Mart'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma uygulamasına geçilmişti.

Ülkede, Kovid-19 görülen vaka sayısı son 24 saatte 5 artarak 69'a yükselmiş, salgında bir Alman turist yaşamını yitirmişti.


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