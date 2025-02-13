Almanya, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine dahil olmasını istedi
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine Avrupa'nın da dahil olması gerektiğini söyledi.
Berlin
Pistorius, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarına işaret eden Pistorius, "Putin, bu müzakerelere girme konusunda gerçekten ciddiyse ki son 3 yılın deneyimlerine dayanarak, bu konuda en azından bazı şüpheler olabilir, o zaman savaş alanında derhal harekete geçmeli ve Ukrayna'yı yok etmeyi bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.
Pistorius, Avrupa'nın da bu müzakerelerin parçası olması gerektiğini belirterek, "Benim için Avrupa'nın müzakerelere dahil olması gerektiği açıktır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur." dedi.
Ukrayna'da barış müzakerelerinin, nasıl ilerleyeceği ve hepsinden önemlisi müzakere sonuçlarının ne olacağının henüz belli olmadığını bildiren Pistorius, "Üzücü olan şey, Trump yönetimi daha müzakereler başlamadan Putin'e, şimdiden açık bir şekilde tavizler vermiş olmasıdır. Benim açımdan Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini ya da ülkenin olası toprak kaybını sadece müzakere masasında tartışmak daha iyi olurdu." şeklinde konuştu.
Pistorius, istikrarlı, kalıcı, adil ve hakkaniyetli bir barış temelinde insanların öldürülmesinin sona ermesinin önemli olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.