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Dünya

Alman gazeteciler, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyor

Berlin'de görev yapan gazeteciler, yeni tip koronavirüs döneminde basın mensuplarına yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti.

Cüneyt Karadağ   | 30.04.2020
Alman gazeteciler, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyor

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan gazeteciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde basın mensuplarına yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Federal Basın Konferansı (Bundespressekonferenz) üyesi gazeteciler, Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarına gönderdikleri mektupta, Kovid-19 dönemi nedeniyle alınan önlemleri anlayışla karşıladıklarını ancak bu dönemde basının görevini yapmakta zorlandığını belirtti.

Alınan önlemler nedeniyle birçok gazetecinin işini gereği gibi yapamadığına işaret edilen mektupta, ''Bu bizim için dayanılmaz bir durum. Tüm kısıtlamaların mümkün olan en kısa sürede geri çekilmesini bekliyoruz'' ifadesi kullanıldı.

Mektupta, ''Gazetecilerin olmadığı basın toplantıları, soruların güzelleme yapılarak hükümet sözcülerine iletilmesi gibi konular sebebiyle bilgi akışının olumsuz etkilenmesinden endişe duyuyoruz.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

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