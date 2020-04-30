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Dünya, Koronavirüs

BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi

BM Genel Sekreteri Guterres, "Vergi mükelleflerinin parası fosil yakıtları sübvanse etmek ve yoğun karbon salınımı yapan endüstrileri kurtarmak için kullanılmamalı. Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi." dedi.

Betül Yürük   | 30.04.2020
BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi

New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası iyileşmenin iklim değişikliği ile mücadele eylemleriyle paralel gitmesi gerektiğini söyledi. 

Salgının gerilettiği ekonomiler canlandırılırken hükümetlerin harcamalarını karbon salınımını sıfıra indirmek ve yeşil istihdam alanları oluşturmaya yönelik kullanması gerektiğini belirten Antonio Guterres, "Vergi mükelleflerinin parası fosil yakıtları sübvanse etmek ve yoğun karbon salınımı yapan endüstrileri kurtarmak için kullanılmamalı. Karbon salınımı yapan endüstrilere para ödetme zamanı geldi." diye konuştu.  

Guterres, başta atmosfere en fazla sera gazı salınımı yapan uluslar olmak üzere bütün ülkelere 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşılması için strateji belirlemeleri çağrısı da yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, AA muhabirinin, "salgınla mücadele konusunda birlik olup henüz bir karar alamayan BM Güvenlik Konseyinin kendisini hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığı" yönündeki sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bugün dünyada büyük güçler arasındaki ilişkinin çok işlevsiz olduğunu biliyoruz ve bu da Güvenlik Konseyinin uluslararası iş birliği konusunda karar almasını zorlaştırıyor, tıpkı diğer birçok alanda olduğu gibi. Özellikle güçlü ülkelerin salgınla ve karşılaştığımız diğer güvenlik sorunlarıyla mücadele için bir araya gelip uzlaşmasına ihtiyacımız var."

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