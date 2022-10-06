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Dünya

Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel 4'lü görüşme yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanması konusunda 4'lü görüşme gerçekleştirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.10.2022
Aliyev, Paşinyan, Macron ve Michel 4'lü görüşme yaptı

Brüksel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanması konusunda 4'lü görüşme gerçekleştirdi.

Liderler, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için geldikleri Çekya'nın başkenti Prag'da görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıdan sonra basına açıklama yapılmadı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sürecinin başlatılması için daha önce de temaslar olmuştu. Aliyev ile Paşinyan, Michel ile Brüksel'de 4 kez bir araya gelmişti.

31 Ağustos'taki son görüşmede barış anlaşması konusunda sonuç alabilmek için çalışmaları hızlandırma hususunda mutabakat sağlanmıştı.

Görüşme sonrasında Aliyev ve Paşinyan, dışişleri bakanlarına barış anlaşmasının taslak metinleri üzerinde çalışmak üzere 30 gün içinde bir araya gelme talimatı vermişti.

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