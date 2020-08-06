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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Lübnan'a koşulsuz yardım öncelikli olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn ile patlama bölgesini ziyaret etti.

Mennatallah H. H. M. Said A.,Halime Afra Aksoy   | 06.08.2020
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Lübnan'a koşulsuz yardım öncelikli olmalı

Beyrut

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a "koşulsuz" yardıma öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelen Macron, mevkidaşı Mişel Avn ile patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nı ziyaret etti.

"Lübnan'ın yalnız olmadığını" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Şu anda Lübnan'a koşulsuz şekilde yardıma öncelik verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron ülkedeki krizin derinliğine vurgu yaparak, bunun Lübnanlı yetkililerle açık bir diyalog vesilesi olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Lübnan'a uluslararası yardımın koordine edilmesi için girişim başlatacağı sözünü verdi.

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