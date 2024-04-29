Dolar
32.38
Euro
34.80
Altın
2,345.93
ETH/USDT
3,174.50
BTC/USDT
63,164.00
BIST 100
10,082.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AirChina, Çin üretimi yolcu uçağından 100 adet satın alacak

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi AirChina, Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen "C919" tipi yerli yolcu uçaklarından 100 adet satın alacağını bildirdi.

Emre Aytekin  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
AirChina, Çin üretimi yolcu uçağından 100 adet satın alacak

Pekin

Şirket, Şanghay Borsası'na yaptığı bildirimde, orta mesafe yolcu uçağından 100 adet yeni sipariş verdiğini duyurdu.

AirChina, C919'ların her biri için 108 milyon dolar baz fiyat ödemek üzere anlaşmaya varırken uçakların 2024 ile 2031 arasında teslim edilmesi planlanıyor.

Anlaşmada, piyasaya yeni sürülen C919 için ilk satışlarından daha yüksek bir baz fiyat belirlenmesi dikkati çekti.

AirChina, 25 Aralık 2023'te COMAC'a, C919'dan 6 ve kısa mesafe bölgesel yolcu uçağı ARJ21'den 11 adet sipariş verdiğini duyurmuştu.

China Eastern tanesini 99 milyon dolardan almıştı

Devlete ait bir başka hava yolu şirketi olan China Eastern, 2021'de tanesi 99 milyon dolardan 5 adet C919 satın almak üzere COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs 2023'te Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.

China Eastern, 28 Eylül 2023'te, 2024 ile 2031 arasında teslim edilmek üzere, 100 adet C919 daha satın almak üzere anlaştıklarını duyurmuştu.

Çin'in ilk yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı

Çin'in ilk yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı olan tek koridorlu ve dar gövdeli "C919", "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak tasarlanmıştı.

Uçak, ilk test uçuşunu 14 Mayıs 2022'de yapmış, uçuşa uygunluğunu tescil eden lisansını 30 Eylül 2022'de, seri üretim lisansını ise 30 Kasım 2022'de almıştı.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan "C919", ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretildiğinden bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara için sağanak uyarısı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Küçükçekmece'de su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur toprağa verildi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı sergi açıldı
Zonguldak Valiliği: Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, kayıp denizcilere ilişkin bulguya rastlanılmamıştır

Benzer haberler

AirChina, Çin üretimi yolcu uçağından 100 adet satın alacak

AirChina, Çin üretimi yolcu uçağından 100 adet satın alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet