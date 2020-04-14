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Dünya, Koronavirüs

Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti

Afrika’da 52 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı 15 bini geçti.

Tufan Aktaş   | 14.04.2020
Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika’da 52 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı 15 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son 24 saatte yaklaşık 750 yeni vaka tespit edilirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 15 bin 249 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 816'ya yükseldi.

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