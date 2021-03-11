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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 893'e ulaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 23 bini aştı, kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 893'e çıktı.

Tufan Aktaş   | 11.03.2021
Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 893'e ulaştı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 23 bin 204'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 893'e çıktı.

Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 589 bin 793'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

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