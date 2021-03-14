Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı.

Adam Abu-bashal   | 14.03.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 59 bin 558'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 107 bin 782'ye yükseldi.

Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 627 bin 846'ya ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İrlanda, Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 315'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19'a karşı mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız
Tıp Bayramı'nı buruk kutlayan sağlık çalışanları, asıl bayramı Kovid-19'u sonlandırınca yapacak

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 315'e yükseldi

İran'da Kovid-19 nedeniyle 1 milyondan fazla kişi işsiz kaldı

Tıp Bayramı'nı buruk kutlayan sağlık çalışanları, asıl bayramı Kovid-19'u sonlandırınca yapacak

Tıp Bayramı'nı buruk kutlayan sağlık çalışanları, asıl bayramı Kovid-19'u sonlandırınca yapacak
İsrail'de yaklaşık 1 yıl sonra futbol maçlarına seyirci alınmaya başlandı

İsrail'de yaklaşık 1 yıl sonra futbol maçlarına seyirci alınmaya başlandı
Hollanda yarın sandık başına gidiyor

Hollanda yarın sandık başına gidiyor