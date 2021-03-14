Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı.
Abuja
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 59 bin 558'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 107 bin 782'ye yükseldi.
Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 627 bin 846'ya ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.
Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.