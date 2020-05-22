Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bine dayandı
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bine yaklaştı.
İstanbul
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık 4 bin artarak 99 bin 62’ye çıktı.
Virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 39 bin 85’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 82’ye ulaştı.
En fazla vaka görülen bölgeler arasında başı 31 bin 232 hastayla Kuzey Afrika çekerken, Batı Afrika'da 27 bin 168, Güney Afrika'da 20 bin 616, Orta Afrika'da 9 bin 553 ve Doğu Afrika'da 10 bin 493 vaka kaydedildi.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 696, Cezayir'de 575, Güney Afrika'da 369, Nijerya'da 211, Fas'ta 196, Kamerun'da 140, Sudan'da 121’e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.