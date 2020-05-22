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Dünya

Türkiye’den Ukrayna’ya ramazan ve Kovid-19 yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının, "Ukrayna Gıda ve Hijyen Destek Programı" kapsamında Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek paketleri dağıtıldı.

Talha Yavuz   | 22.05.2020
Türkiye’den Ukrayna’ya ramazan ve Kovid-19 yardımı

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayının dayanışma ruhunu yansıtmak için gıda ürünlerinden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kişisel koruma malzemelerinden oluşan destek Kiev, Herson ve Odesa bölgelerindeki 600 aileye ulaştı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yanı sıra Kırım Tatarlarının ve Ahıska Türklerinin, Herson ve Gagavuz Türklerinin yoğun olduğu Odesa'da kırsal kesimde yaşayan ailelere de destek sağlandı.

TİKA, bu bölgelerde eğitim, sağlık ve su temini gibi alanlarda hayata geçirdiği projelerle, bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardım ediyor.

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